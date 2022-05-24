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Назван способ продлить жизнь кухонной техники

Эксперт Четвертных посоветовал вовремя очищать кухонную технику для продления срока службы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Чтобы продлить жизнь кухонной техники, стоит тщательнее выбирать место ее расположения, ставить подходящий режим и своевременно очищать. Такие способы увеличить срок службы приборов назвал эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных, его слова передает «РИА Новости».

Эксперт посоветовал не ставить холодильник вплотную к стенам, мебели и технике — если он не соприкасается с другими предметами, тепло отдается быстрее, а компрессор включается реже. Электрические и индукционные поверхности с сенсорной панелью управления необходимо оберегать от царапин и не ставить на сенсоры горячее — это приведет к выходу прибора из строя и дорогостоящему ремонту.

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«Важно не забывать раз в неделю полностью промывать фильтрующую группу машины, а раз в месяц проводить грубую очистку с помощью агрессивной химии, растворяющей внутри прибора жир», — рассказал Четвертных и добавил, что именно жир приводит к выводу из строя помп посудомоечных машин. В еженедельной очистке нуждаются и конфорки газовых варочных поверхностей. Фильтры вытяжки достаточно промывать раз в месяц — таким образом она прослужит до 20 лет, в то время как без должного ухода срок службы сократиться до года.

Духовку следует включать в конвекционном режиме, так как именно в нем прибор испытывают на заводе. Посудомоечную машину лучше всегда запускать в режиме с нагревом 50 градусов, чтобы не допустить преждевременного перегорания нагревательных элементов.

В феврале россиянам решили запретить выбрасывать бытовую технику в мусорные баки. Согласно пересмотренным Минприроды нормам, с 1 марта такие приборы нужно сдавать в утилизацию. Помимо домашней техники правило теперь распространяется на системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски.

Александра Качан
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