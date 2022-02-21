Россиянам запретят выбрасывать бытовую технику и компьютеры

В России с 1 марта 2022 года будет запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Эти предметы нужно будет сдавать на утилизацию, пишет «Парламентская газета».

Как отмечает издание, с 2021 года в России запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны и аккумуляторы. Теперь этот список пополнится шестью новыми группами отходов.

Согласно действующим правилам, уже нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, траву, химические вещества, медицинские отходы и ряд других предметов. Мебель нужно складывать не в обычный бак, а ставить на площадку для крупногабаритных отходов. С 1 марта сдавать на переработку в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины, придется бытовую технику и компьютеры.

В Подмосковье уже есть несколько десятков «мегабаков», куда можно сгрузить бытовую технику и прочие специальные отходы. В Москве тем временем запустили экспериментальный сервис «Вывоз ненужных вещей», отмечает издание.

За нарушение правил обращения с мусором можно получить штраф. Для граждан он составляет от тысячи до 4 тысяч рублей, для компаний — 100-500 тысяч рублей.

Ранее одна из крупных сетей гипермаркетов предложила россиянам сдавать строительный мусор в магазины. Совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) компания организовала пункты приема вторсырья на торговых площадях.