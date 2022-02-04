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Россиянам предложили сдавать строительный мусор в магазины

РЭО и «Леруа Мерлен» организуют в российских магазинах пункты приема строительных отходов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен» предложила россиянам сдавать строительный мусор в магазины. Совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) компания организует пункты приема вторсырья на территории торговых площадей. Сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Пилотные станции для отходов уже появились в Подмосковье, в 2022 году планируют установить около 30 подобных пунктов по всей России. В них можно будет сдать пластиковые бутылки, предметы из твердой пластмассы, пакеты и пленки, бумагу, картон, металл и стекло.

Также организуют прием электротехнических приборов, картриджей и кувшинов для фильтрования воды, запустят сбор лакокрасочных материалов, строительных отходов и текстиля. Собранный мусор РЭО поможет вывезти и направит на переработку в профильные компании.

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В рамках сотрудничества с РЭО «Леруа Мерлен» займется правильной утилизацией списанных товаров, расширит ассортимент продукции из вторсырья и внедрит систему добровольной сертификации и маркировку этих товаров в гипермаркетах сети. Кроме того, компания перейдет на более экологичную упаковку.

Ранее магазины IKEA в России начали самостоятельно заниматься переработкой пищевых отходов. В четырех точках сети установили специальное оборудование, которое перерабатывает остатки еды и списанные продукты в удобрение для растений. В 2022 году аналогичные устройства должны появиться в других российских гипермаркетах IKEA.

Анна Аверьянова
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