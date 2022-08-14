Службу разведки Греции заподозрили в слежке за гражданами
Спецслужбы Греции ведут слежку за гражданами под предлогом защиты национальной безопасности. Об этом пишет газета Documento.
По мнению автора колонки Костаса Ваксеваниса, ответственность за слежку несет назначенная в Национальную службу разведки Греции EYP прокурор Василики Влаху. Как утверждает журналист, именно она одобряет запросы о снятии конфиденциальности с телефонных разговоров, не проверяя эти обращения.
Слежка за гражданами, нарушающая конституцию страну, ведется на фоне принятых правительством Греции законов, запрещающих контроль за ними. В статье уточняется, что Влаху подписала десятки тысяч запросов от спецслужб для наблюдения за жителями страны. Журналист также отмечает, что ежедневно в Греции издается более 60 приказов о слежке, большинство из которых выходят под предлогом защиты национальной безопасности.
Скандал, связанный с прослушкой, разразился после истории с прослушиванием телефонных разговоров председателя греческой оппозиционной партии ПАСОК евродепутата Никоса Андрулакиса и журналиста Танасиса Кукакиса. В результате директор EYP Панайотис Контолеон и руководитель аппарата премьер-министра страны Григорис Димитриадис были отправлены в отставку.