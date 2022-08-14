Службу разведки Греции заподозрили в слежке за гражданами

Разведслужбу Греции заподозрили в слежке за гражданами под видом национальной безопасности

Спецслужбы Греции ведут слежку за гражданами под предлогом защиты национальной безопасности. Об этом пишет газета Documento.

По мнению автора колонки Костаса Ваксеваниса, ответственность за слежку несет назначенная в Национальную службу разведки Греции EYP прокурор Василики Влаху. Как утверждает журналист, именно она одобряет запросы о снятии конфиденциальности с телефонных разговоров, не проверяя эти обращения.

Слежка за гражданами, нарушающая конституцию страну, ведется на фоне принятых правительством Греции законов, запрещающих контроль за ними. В статье уточняется, что Влаху подписала десятки тысяч запросов от спецслужб для наблюдения за жителями страны. Журналист также отмечает, что ежедневно в Греции издается более 60 приказов о слежке, большинство из которых выходят под предлогом защиты национальной безопасности.

Скандал, связанный с прослушкой, разразился после истории с прослушиванием телефонных разговоров председателя греческой оппозиционной партии ПАСОК евродепутата Никоса Андрулакиса и журналиста Танасиса Кукакиса. В результате директор EYP Панайотис Контолеон и руководитель аппарата премьер-министра страны Григорис Димитриадис были отправлены в отставку.