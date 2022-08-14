В пересохших реках Европы нашли предвестников скорых бед

NU: в пересохших из-за засухи реках Европы нашли голодные камни, предвещающие неурожай

В Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек показались на поверхности так называемые голодные камни, предвещающие скорые беды. Об пишет нидерландская газета NU.

Голодными называют речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Такие послания служат предупреждением о трудных временах, наступающих в результате обмеления рек. Если русло пересыхает, обнажая такой указатель, значит, грядет засуха, неурожай и голод.

Как утверждают историки, первые отметки на голодных камнях появились в XV веке. На протяжении столетий они часто упоминались в газетах как предвестники больших бедствий. Например, в ХХ веке камни находили в 1918 году, во время Первой мировой войны.

На этот раз голодные камни были обнаружены на высохших участках русла реки Рейн. Издание пишет, что в Нидерландах еще ни разу не фиксировали настолько слабую мощность водного потока. Чаще всего голодные камни встречаются в руслах Рейна и Эльбы. Климатологи бьют тревогу из-за дефицита воды.

Рекордную жару и обширные лесные пожары в европейских странах сравнили с наступлением апокалипсиса. Так, властям Франции пришлось привлечь к тушению пожаров специалистов из других стран. Из-за аномальной жары в Швейцарии оттаял перевал, который был покрыт льдом на протяжении двух тысяч лет. Италия также переживает сильнейшую засуху за последние семь десятилетий. В реке Одра, протекающей в Чехии, Польше и Германии, погибло несколько тонн рыб.