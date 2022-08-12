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В Европе наступил апокалипсис из-за рекордной жары

Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за рекордной жары и лесных пожаров

Фото: Johanna Geron / Reuters

Рекордную жару и обширные лесные пожары в европейских странах сравнили с наступлением апокалипсиса. Об охвативших практически всю Европу природных бедствиях сообщает Daily Mail.

Властям Франции пришлось привлечь к тушению пожаров специалистов из других стран. На данный момент ликвидировать огонь в департаменте Жиронде помогают спасатели из Германии, Польши, Румынии и Италии. Согласно данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в 2022 году во Франции сгорело более 60 тысяч гектаров — это в шесть раз больше, чем средний показатель 2006-2021 годов. Температура в Жиронде может достигнуть 40 градусов Цельсия.

Из-за аномальной жары в Швейцарии оттаял перевал, который был покрыт льдом на протяжении двух тысяч лет. Италия также переживает сильнейшую засуху за последние семь десятилетий.

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Ранее в августе выяснилось, что Франция стала страной с рекордными выбросами в атмосферу из-за лесных пожаров. Возгорания послужили причиной попадания в атмосферу почти миллион тонн углерода.

Александра Качан
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