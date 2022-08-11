Польскую армию привлекли к борьбе с мертвой рыбой

Польская армия поможет очистить реку Одру от мертвой рыбы

Польская армия поможет очистить реку Одру от рыбы, умершей из-за попавшего в воду ядовитого растворителя. О том, что к борьбе с загрязнением привлекли дополнительные силы, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Его слова передает «РИА Новости».

Сообщения о массово гибнущей рыбе начали поступать от местных рыбаков 26 июля. К настоящему моменту умерло несколько тонн рыб. В каждом из пяти польских воеводств, где протекает Одра, проводят исследование воды.

Инспекция охраны окружающей среды во Вроцлаве обнаружила высокий уровень кислорода в воде и отсутствие цветения в реке. Эксперты считают, что это связано с попаданием в водоем вещества с сильно окисляющими свойствами.

В феврале защитники природы из США решили объединиться с фермерами ради спасения рыбы. В свою очередь, фермеры согласились пойти на жертвы, чтобы восстановить популяцию лосося. В рамках проекта фермеры наводняют рисовые плантации, чтобы избежать введения нормативных актов об охране дикой фауны, которые помешают их бизнесу. Биологи селят в затопленные поля молодой лосось из питомника, тем самым обеспечивая его пищей.