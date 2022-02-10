Защитники природы нашли неожиданного союзника в борьбе за выживание лосося

Защитники природы из США нашли неожиданного союзника в борьбе за выживание исчезающего виды рыб. Они объединились с фермерами, которые согласились пойти на жертвы ради восстановления популяции лосося. Об этом сообщает Reuters.

Исследователи из калифорнийского университета в Дэвисе совместно с плантаторами из организации California Rice Commission, обществом защиты форели и министерством сельского хозяйства США создали совместный проект по увеличению численности лосося. Фермеры терпят неудобства и наводняют свои рисовые плантации, чтобы избежать введения нормативных актов об охране дикой фауны, которые могут помешать их бизнесу. Биологи селят в затопленные поля молодой лосось из питомника, чтобы обеспечить его пищей — разлагающаяся в воде рисовая солома превращается в бульон, богатый зоопланктоном, которым питаются рыбы.

Через некоторое время подросших особей выпускают в реку. Хорошее питание в начале жизни увеличивает шансы лосося на выживание и успешное размножение. Согласно полученным в ходе работы над проектом данным, переселенная на рисовое поле рыба вырастает от двух до пяти раз быстрее, чем ее сородичи в руслах реки.

Калифорнийские ученые и фермеры стали первыми, кто проверил этот способ разведения рыбы на работающей рисовой плантации. В будущем защитники природы надеются применить ту же модель на других плантациях. В текущее время проект осуществляется на двух рисовых фермах рядом с рекой Саттер бай-Пасс недалеко от города Сакраменто. Общая площадь участков — 157 гектаров. Первая плантация была специально затоплена и населена лососем, чтобы позволить исследователям отслеживать рост рыбы. Вторую подготовили на случай, если в 2022 году в Сакраменто произойдет наводнение, с которым в городе появится больше особей из реки.

Из-за искусственного изменения водных путей и спровоцированной глобальным потеплением засухи около 83 процентов пресноводных видов рыб Калифорнии исчезли или находятся под угрозой. В XX веке жители штата перенаправили естественное течение рек с севера на юг. Это сделало Калифорнию экономическим центром ценой уничтожения многих обитателей воды. Наводнения вынудили власти штата построить две объездные дороги ради контроля потока реки Сакраменто, что помогло с орошением ближайшей почвы, сделав ее идеальной для выращивания риса. Около 200 тысяч гектаров этой земли сейчас занято плантациями.

В январе в норвежском городе Фаванг нашли способ спасти рыбу в реке Тромса. Местные активисты убедили власти снести плотину, чтобы освободить миграционные пути для обитателей вод. Постройка стояла без дела и ограничивала передвижение рыб последние 50 лет, пять из которых рыбаки боролись за ее снос.