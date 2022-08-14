Командир «Кракена» оценил шансы Киева победить российскую армию

Командир формирования «Кракен» заявил, что у Киева нет возможности победить армию России

Командир украинского нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников, взятый в плен, считает, что у Киева нет возможности победить российскую армию. Об этом он заявил журналистам, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подразделение, к которому он относится, не владеет какими-либо особыми или специальными навыками, а транслируемая украинским телевидением информация является лишь частью информационной войны.

«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — оценил он шансы Украины.

Стрельников также признался, что кадровые военнослужащие подготовлены намного лучше, чем представители его формирования, а оружием, предоставленным Западом, большинство военных пользоваться не умеют.

8 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что точечными ударами ВКС России и ракетными войсками удалось уничтожить боеспособность «Кракена» по Харьковом. В ведомстве утверждали, что командиры формирования хотят восполнить потери за счет мирных жителей Харьковской области и пытаются заставить их вступить в свои ряды.