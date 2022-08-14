Командир «Кракена» рассказал о телах украинских бойцов под Северском

Командир «Кракена» Стрельников заявил о лежащих под Северском телах бойцов ВСУ

Взятый в плен командир нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников рассказал, что под Северском в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери. По его словам, тела украинских бойцов для захоронения оттуда никто не забирал, пишет РИА Новости.

«Меня отправили в Белогоровку [около 45 километров от Северска], чтобы взять высоту и поставить пулемет. Когда мы зашли, я увидел и услышал запах разложившихся тел украинских военнослужащих, причем они уже были такие, в районе месяца, может, три недели уже лежат», — сообщил Стрельников.

Командир «Кракена» также уточнил, что его группа, собиравшаяся закрепиться в этом районе, подверглась обстрелу, в результате которого он получил ранение.

Ранее Стрельников выразил мнение, что у Киева нет возможности победить российскую армию. По его словам, подразделение, к которому он относится, не владеет какими-либо особыми или специальными навыками, а транслируемая украинским телевидением информация является лишь частью информационной войны.