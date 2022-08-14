Бойцы «Кракена» бросили командира при отступлении в Донбассе

Командир «Кракена» Стрельников заявил, что бойцы бросили его при отступлении в Донбассе

Бойцы украинского нацформирования «Кракен» бросили раненого командира в лесу во время отступления под Белогоровкой в Донбассе. Об этом заявил командир подразделения Дмитрий Стрельников, взятый в плен, передает РИА Новости.

«Я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес», — рассказал Стрельников.

По словам командира, он два дня полз по лесу, вследствие чего потерял руку. «Если бы мне в этот момент была оказана медицинская помощь, ни о какой потере руки не было бы и речи», — заявил Стрельников. Он также добавил, что после двух дней в лесу его нашли военнослужащие ВС России и оказали ему первую медицинскую помощь.

Командир заявил, что во время выхода на задание подразделение заверили, что обстановка спокойная, и скрыли, что идет наступление сил России и республик Донбасса.

8 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что точечными ударами ВКС России и ракетными войсками удалось уничтожить боеспособность «Кракена» по Харьковом. В ведомстве утверждали, что командиры формирования хотят восполнить потери за счет мирных жителей Харьковской области и пытаются заставить их вступить в свои ряды.