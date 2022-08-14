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Командир «Кракена» рассказал о боевиках из Сирии в рядах ВСУ

Командир «Кракена» Стрельников заявил о боевиках Сирии в рядах ВСУ в Харьковской области

Фото: Shutterstock

Боевики из Сирии воевали на стороне Военных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом рассказал взятый в плен командир украинского нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников, пишет РИА Новости.

По его словам, сирийские военные выполняли боевое задание в составе ВСУ за населенным пунктом Русская Лозовая в Харьковской области. «Трое-четверо, я точно видел, а дальше не ходил, не смотрел на тех, которые проходили», — рассказал Стрельников.

Пленный также уточнил, что бойцы из Сирии относились к отрядам территориальной обороны.

8 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что точечными ударами ВКС России и ракетными войсками удалось уничтожить боеспособность «Кракена» по Харьковом. В ведомстве утверждали, что командиры формирования хотят восполнить потери за счет мирных жителей Харьковской области и пытаются заставить их вступить в свои ряды.

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Варвара Кошечкина
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