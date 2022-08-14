Американский наемник заявил о прибытии на Украину при содействии ЦРУ
Американский наемник Кент Маклеллан по прозвищу Boneface оказался на Украине при содействии ЦРУ. Об этом пишет «Известия».
По сведениям издания, военный находился на территории завода «Азовсталь» и вернулся в США с украинским гражданством. Сообщается, что Маклеллан отправился на Украину после Майдана в 2014 году, и в этом ему помогло ЦРУ.
«Нацист также рассказал, что когда "азовцы" и иностранные наемники оказались на "Азовстали", украинские власти просто бросили их, а все оружие, что выпрашивал Зеленский, до военных даже не доходило», — говорится в сообщении.
В апреле глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на «Азовстали» находились 400 иностранных наемников.
20 мая Министерство обороны России сообщало о полном освобождении территории завода «Азовсталь». В результате операции в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ.