Американский наемник заявил о прибытии на Украину при содействии ЦРУ

Американский наемник Маклеллан рассказал о содействии ЦРУ в отправке на Украину

Американский наемник Кент Маклеллан по прозвищу Boneface оказался на Украине при содействии ЦРУ. Об этом пишет «Известия».

По сведениям издания, военный находился на территории завода «Азовсталь» и вернулся в США с украинским гражданством. Сообщается, что Маклеллан отправился на Украину после Майдана в 2014 году, и в этом ему помогло ЦРУ.

«Нацист также рассказал, что когда "азовцы" и иностранные наемники оказались на "Азовстали", украинские власти просто бросили их, а все оружие, что выпрашивал Зеленский, до военных даже не доходило», — говорится в сообщении.

В апреле глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на «Азовстали» находились 400 иностранных наемников.

20 мая Министерство обороны России сообщало о полном освобождении территории завода «Азовсталь». В результате операции в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ.