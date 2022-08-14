В Венгрии назвали ошибочной санкционную политику Евросоюза

Спикер парламента Венгрии Кевер назвал ошибочной санкционную политику Евросоюза

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал санкционную политику со стороны Евросоюза насквозь ошибочной. Слова политика приводит РИА Новости.

Кевер призвал европейских лидеров проанализировать турецкую пословицу, которая звучит как «если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой». В противном случае может пострадать экономика Европы. «Лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой... Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой», — заявил Кевер.

Политик уточнил, что разрешить кризисы страны могут, если объединятся друг с другом и будут учиться на опыте прошлого, а не менять и не фальсифицировать его. По словам Кевер, люди также должны взаимно уважать веру, культуру, государства и достоинство друг друга.

Ранее аналитики Foreign Policy назвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европейском союзе (ЕС), поскольку его политика зачастую не соответствовала курсу политического блока на эскалацию напряженности. По словам авторов статьи, венгерский политик избегал прямой критики в адрес Москвы.