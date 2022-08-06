Премьера Венгрии назвали «троянским конем» России в Евросоюзе

Аналитики Foreign Policy назвали премьера Венгрии Орбана «троянским конем» России в ЕС

Аналитики Foreign Policy назвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европейском союзе (ЕС), поскольку его политика зачастую не соответствовала курсу политического блока на эскалацию напряженности.

По словам авторов статьи, венгерский политик с самого начала российской спецоперации на Украине избегал прямой критики в адрес Москвы и выступал против санкций на поставки энергоносителей из России. Ему даже удалось задержать согласование шестого санкционного пакета, пока он не добился исключений из нефтяного эмбарго для Будапешта, говорится в материале.

Аналитики объясняют подобную линию Орбана объективными и субъективными причинами. Первые включают зависимость Венгрии от российских энергоносителей, импорт в республику составляет около 80 процентов от всех поставок газа и 65 процентов — нефти. Вторыми издание называет ориентированность премьера на государственную модель России при построении собственного внутриполитического курса.

Третьей причиной в материале указывается та, что политик «усвоил уроки», в том числе учел убытки концерна Renault, который был вынужден продать бизнес в России. По словам авторов статьи, Орбан осознает масштаб экономических связей с Москвой и не готов поставить их под угрозу в угоду курсу Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии назвал условие для достижения мира на Украине, его «никогда не будет» без переговоров между Россией и США. По его словам, стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает конфликт и снижает шансы на мирное урегулирование ситуации.

