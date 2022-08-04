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Премьер Венгрии назвал условие для мира на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что мира на Украине не будет без переговоров России и США
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для достижения мира на Украине. Его слова в ходе Конференции консервативных политических действий в Далласе передает ТАСС.

По мнению Орбана, мира на Украине «никогда не будет» без переговоров между Россией и США. По его словам, стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает конфликт и снижает шансы на мирное урегулирование ситуации.

Ранее Виктор Орбан заявил, что экс-президент США Дональд Трамп является важным союзником в борьбе за мир на Украине. Он добавил, что Венгрия крайне заинтересована в том, чтобы США оставались сильным государством.

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Марина Совина
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