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Премьер Венгрии назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине

Премьер Венгрии Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине

Фото: Attila Volgyi / globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп является важным союзником в борьбе за мир на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

«Дональд Трамп — наш важный союзник. Мы оба приверженцы борьбы с нелегальной миграцией, низких налогов и, самое главное, мира. Мы согласились, что единственным противоядием от военной инфляции и военного экономического кризиса является мир. Однако мир могут установить только сильные лидеры», — заявил премьер. Он добавил, что Венгрия крайне заинтересована в том, чтобы США оставались сильным государством.

Орбан заявил, что сотрудничество с Трампом всегда было тесным и продуктивным, и выразил надежду на то, что таким оно и останется.

О переговорах Трампа и Орбана стало известно ранее 3 августа. Как рассказал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, встреча состоялась в имении Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

В конце июня бывший президент США допустил, что действия нынешнего главы государства Джо Байдена по ситуации на Украине могут привести к началу новой мировой войны. Трамп назвал политику Байдена по украинскому кризису безумием и напомнил, что США находятся в состоянии рецессии.

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Алина Гончарова
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