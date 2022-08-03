Премьер Венгрии провел переговоры с Трампом

Премьер Венгрии Орбан провел переговоры с экс-президентом США Трампом в Бедминстере

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках визита для участия в Конференции консервативных политических действий (CPAC) в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

Как рассказал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, встреча состоялась в имении Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. С венгерской стороны во встрече принимали участие глава МИД Венгрии Петер Сийярто, советник Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан и глава парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.

Ранее Виктор Орбан в ходе телефонного разговора сказал Дональду Трампу, что не был в Вашингтоне в течение долгого времени, потому что имел репутацию «паршивой овцы». «Он засмеялся и сказал, что и он тоже», — отметил премьер.