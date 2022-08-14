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Министр обороны Армении отправился в Россию

Министр обороны Армении встретится с российским коллегой Шойгу в рамках визита в Россию

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом в воскресенье, 14 августа, ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в рамках поездки запланирована его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами.

22 июля Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке — в частности, в Сирии.

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Варвара Кошечкина
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