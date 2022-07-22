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Шойгу встретился с министром обороны Турции

Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке — в частности, в Сирии. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Минобороны РФ.

Глава военного ведомства обратил внимание турецкого министра на то, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Шойгу назвал их пребывание в республике нарушением международных норм.

По словам министра, на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований. Шойгу отметил незаконность односторонних санкций, введенных США против официального правительства Сирийской Арабской республики.

Глава Минобороны указал, что ограничения усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране. «В то же время американские военные цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды, и фактически воруются полезные ископаемые у суверенного государства», — добавил он.

Шойгу в разговоре с Акаром отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии. Ведомства двух стран постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Генеральной ассамблеи заявил, что США каждый день грабят Сирию, вывозя углеводороды и зерно с неподконтрольной Дамаску территории, которую занимают проамериканские боевики на северо-востоке страны.

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Виктория Кондратьева
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