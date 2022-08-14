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Гигантский попугай ара улетел от россиянки и воссоединился с ней через три дня

Под Ярославлем попугай ара три дня летал по городу и вернулся к хозяйке

Фото: unsplash

В поселке Красные Ткачи под Ярославлем гигантский попугай ара по кличке Кеша сбежал от своей хозяйки, полетал по городу и вернулся к ней через три дня. Об этом сообщает портал «ProГород.»

Сообщения об исчезновении Кеши появились в соцсетях 11 августа. Его хозяйка попросила помочь в возвращении, пообещав вознаграждение.

Кеша в этом время путешествовал по городу — его видели то возле жилых домов, то на пляже, но не могли поймать.

В итоге он очутился в орешнике, очевидцы рассказали об этом хозяйке — она приехала, позвала Кешу и он спустился к ней, после чего его забрали домой на плече.

Ранее сообщалось, что в Западном Сассексе (Великобритания) метис бигля сбежал от хозяев, поучаствовал в выставке собак и вернулся домой. Оказалось, что собаку по кличке Бонни нашел на местный житель, разместил ее фото в соцсетях и в шутку выдвинул в номинацию на звание лучшей собаки из приюта. Бонни получила третье место и вернулась домой с медалью.

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Майя Гавашели
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