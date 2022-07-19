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Собака сбежала от хозяев, приняла участие в выставке и вернулась

Daily Mail: в Великобритании бигль сбежал от хозяев и принял участие в выставке собак

Фото: shutterstock

В Западном Сассексе, Великобритания, метис бигля сбежал от хозяев, принял участие в выставке собак и вернулся домой. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруги Пола и Питер Клозье рассказали, что подобрали годовалого метиса бигля по кличке Бонни на греческом острове Крит четыре года назад. В воскресенье, 10 июля, Бонни куда-то запропастилась, после чего Клозье начали обзванивать ветеринарные клиники, знакомых собачников и привлекли к поискам соседей.

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В тот же день Пола увидела в соцсети пост с фотографией питомицы. Некто по имени Джон Уилмер сообщал, что нашел собаку и теперь пытается помочь ей воссоединиться с хозяевами. Женщина связалась с Уилмером и узнала, что он вез двух своих собак на выставку и на обочине дороги заметил Бонни. Он подобрал ее и сразу же разместил пост. Когда хозяева беглянки нашлись, он решил заявить ее как участницу конкурса, раз уж она проехала с ним всю дорогу.

Уилмер в шутку добавил кандидатуру Бонни в список претендентов на звание лучшей собаки, взятой из приюта. Животное приглянулось судьям и было удостоено награды за третье место в номинации. В итоге беглянка вернулась домой с медалью.

Ранее сообщалось, что собака, которую хозяева из американского штата Канзас оставили в отеле для животных на время отпуска, сбежала оттуда и самостоятельно пришла домой. Американцы неожиданно получили уведомление от умной камеры, установленной на двери их дома, и увидели, как животное пытается проникнуть в дом.

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Евгения Черкасова
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