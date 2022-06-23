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Собака во время отпуска хозяев сбежала из отеля для животных и пришла домой

CTV News: оставленная в отеле для животных собака сбежала и самостоятельно вернулась домой

Собака, которую хозяева из американского штата Канзас оставили в отеле для животных на время отпуска, сбежала из отеля для животных и самостоятельно пришла домой. Об этом сообщает CTV News.

Семейная пара из американского штата Канзас отправилась в отпуск в Лас-Вегас. На время отъезда они отвезли своего питомца, пса по кличке Декстер, в отель для животных.

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31 августа 2021

Во время отпуска американцы неожиданно получили уведомление от умной камеры, установленной на двери их дома. Владельцы животного были в шоке, когда поняли, что собака сбежала из гостиницы и самостоятельно вернулась домой.

Проверив трансляцию в реальном времени с камеры наблюдения, пара обнаружила, что Декстер сидит под дверью, скребется и скулит. На записи слышно, как владелец собаки Джереми Хенсон пытается успокоить расстроенного питомца, пока на место едут сотрудники отеля для собак, чтобы забрать Декстера обратно.

Ранее сообщалось, что в английском городе Стивенидж, графство Хартфордшир, сбежавшая от хозяев во время прогулки бордер-колли самостоятельно вернулась домой на автобусе. Она зашла в салон, проехала до нужной остановки и вышла.

Что делать?
Алиса Дмитриева
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