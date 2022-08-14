Арестованный в Москве за педофилию американец обвинил жену в клевете

Арестованный за педофилию американец Барнс обвинил бывшую жену в попытке отнять детей

Американец Дэвид Барнс, лишенный родительских прав и арестованный в Москве по подозрению в педофилии, обвинил экс-супругу в клевете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Барнс, которому грозит до 14 лет тюремного заключения, утверждает, что бывшая жена его оболгала, чтобы детей оставили ей. Супруги развелись несколько нет назад, но не смогли решить, с кем останутся сыновья. Мать намеревалась воспитывать мальчиков самостоятельно и поэтому, убежден Дэвид, заявила, что их отец был педофилом. По словам женщины, бывший супруг насиловал детей, когда они приезжали к нему в Хьюстон.

В настоящий момент Барнс находится в московском СИЗО и ждет приговора. О задержании 64-летнего американца стало известно в январе 2022 года. Уточнялось, что его сыновьям 7 и 11 лет.

