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В Москве задержали гражданина США по подозрению в педофилии

«112»: 64-летнего гражданина США задержали в Москве за педофилию, его сыновьям 7 и 11 лет

Фото: Nick Pfosi / Reuters

В Москве задержали 64-летнего гражданина США Дэвида Томаса Барнса по подозрению в педофилии. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает Telegram-канал «112».

Заявление в полицию написала жена Барнса.

По ее словам, супруг неоднократно насиловал сыновей, когда те приезжали к нему в гости в город Хьюстон. Мальчикам 7 и 11 лет. Регистрации на территории России у мужчины нет, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поддержал законопроект о пожизненном наказании для педофилов. По его мнению, его принятие «будет способствовать будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей».

21 декабря Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении педофилов. В документе также предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применение насильственных действий сексуального характера.

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Марина Совина
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