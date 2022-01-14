В Москве задержали гражданина США по подозрению в педофилии

В Москве задержали 64-летнего гражданина США Дэвида Томаса Барнса по подозрению в педофилии. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает Telegram-канал «112».

Заявление в полицию написала жена Барнса.

По ее словам, супруг неоднократно насиловал сыновей, когда те приезжали к нему в гости в город Хьюстон. Мальчикам 7 и 11 лет. Регистрации на территории России у мужчины нет, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поддержал законопроект о пожизненном наказании для педофилов. По его мнению, его принятие «будет способствовать будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей».

21 декабря Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении педофилов. В документе также предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применение насильственных действий сексуального характера.