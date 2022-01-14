Глава СКР оценил законопроект о пожизненном наказании для педофилов

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» оценил законопроект о пожизненном наказании для педофилов.

Председатель ведомства поддержал документ. По его мнению, его принятие «будет способствовать будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей». Бастрыкин напомнил, что в СК неоднократно поднимали этот вопрос в связи с участившимися случаями подобных происшествий.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила пожизненно сажать в тюрьму педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые, а также если жертвой стал один ребенок, а не только двое и более.

21 декабря Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении педофилов. В документе также предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применение насильственных действий сексуального характера. 13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за рассмотрение законопроекта о педофилах в парламенте до 1 февраля.