Володин высказался за рассмотрение законопроекта о педофилах в ближайшее время

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за рассмотрение законопроекта о педофилах в парламенте до 1 февраля. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

По словам Володина, в среду, 12 января, к нему обратились депутаты Костромской облдумы, которые попросили рассмотреть законопроект в ближайшее время. Новый законопроект предполагает пожизненное заключение для педофилов.

«Решения о наказании педофилов ждет и общество(...) Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны», — заключил спикер Госдумы.

Ранее за ужесточение наказания для педофилов высказалась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, недавняя трагедия в Костроме доказала, что педофилы-рецидивисты не могут отказаться от своих наклонностей после выхода на свободу, а лишь становятся более скрытными и изобретательными.

Во вторник, 4 января, на улице Северной Правды в Костроме двое мужчин 45 и 24 лет похитили, изнасиловали, а затем убили пятилетнюю девочку. Они полностью признали вину. Сейчас мужчины находятся под стражей.