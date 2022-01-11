Детский омбудсмен объяснила идею о пожизненном сроке для педофилов в России

Убийство пятилетней девочки в Костроме лишний раз доказало, что педофилы-рецидивисты становятся более изощренными и осторожными. Такое объяснение дала телеканалу «360» уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, предложившая пожизненно сажать в тюрьму таких граждан, даже если преступление они совершили впервые.

Омбудсмен уверена, что педофилов на воле невозможно исправить. «И если первичное преступление, сразу идет пожизненное. Вот прямо сразу обнаружили, изолировали его до конца, как бешеного зверя, от общества», — заявила она.

Волынец подчеркнула, что резонансное убийство ребенка в Костроме не является причиной, по которой была выдвинута инициатива.

«Из двух преступников один уже отбывал наказание за подобную статью. Если бы его не отпустили тогда, дали бы пожизненное сразу, то этой трагедии с девочкой в Костроме можно было избежать», — заметила детский омбудсмен.

По мнению Волынец, нельзя надеяться, что такие преступники исправятся. Важно позаботиться о благополучии и здоровье российских детей, убеждена она.

Накануне Волынец направила свое обращение авторам законопроекта о пожизненном заключении за педофилию Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну.

Преступление в Костроме было совершено 4 января. Пятилетняя девочка играла около Дома культуры, где работала ее мать. Спустя некоторое время двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении. Сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали. В отношении мужчин завели уголовное дело.

