Впервые осужденных за педофилию в России предложили сажать в тюрьму пожизненно

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила пожизненно сажать в тюрьму педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые, а также если жертвой стал один ребенок, а не только двое и более. Соответствующее обращение направлено авторам законопроекта о пожизненном заключении за педофилию Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну. Об этом сообщает RT.

Омбудсмен поблагодарила депутатов за документ и попросила их «добавить к этому списку преступников, совершивших преступление впервые, и тех, кто совершил преступление в отношении даже одного ребенка», чтобы избежать «рецидивов и новых жертв». По мнению Волынец, необходимо изолировать педофилов от детей, поскольку цена этого — «половая неприкосновенность, физическое, психическое здоровье и жизнь детей».

Общественница подчеркнула, что трагедия с пятилетним ребенком в Костроме «наглядно демонстрирует, что следует ужесточить предложенное наказание» и ввести для преступников пожизненное заключение.

Преступление было совершено 4 января. Пятилетняя девочка играла около Дома культуры, где работала ее мать. Спустя некоторое время двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении. Сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

Позже полицейские задержали Дениса Герасимова, который ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию, и его подельника Вадима Белякова, который также был судим, но за кражу денег с банковского счета. Они признались в совершении преступления. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

21 декабря Госдума одобрила законопроект о пожизненном заключении педофилов. В документе также предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применение насильственных действий сексуального характера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента собирается принять закон о пожизненном заключении для педофилов уже в январе.