Раскрыты подробности похищения и убийства пятилетней девочки в Костроме

Задержанные за убийство пятилетней девочки в Костроме Денис Герасимов и Вадим Беляков не планировали похищение ребенка. Они раскрыли подробности преступления на допросе, передает Telegram-канал 112.

Герасимов и Беляков увидели пятилетнюю Веронику Николаеву на улице рядом с культурным центром, в котором ее мать работает уборщицей. Беляков предложил подельнику поймать ребенка и поиздеваться над ним. Николаева сопротивлялась похищению, кричала, однако прохожие не обратили внимания на происходящее.

Отмечается, что задержанные за убийство Николаевой 44-летний Герасимов и 24-летний Беляков состояли в отношениях с 2012 года, когда последнему было 15 лет. Герасимов, оказавшийся педофилом-рецидивистом, привлекался к ответственности за изготовление интимного видео с несовершеннолетним Беляковым.

О преступлении сообщалось ранее. Тело девочки обнаружили в одном из общежитий города. Подозреваемые признались в совершении преступления. В отношении похитителей возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается.