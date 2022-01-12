Убившим девочку в Костроме предъявили обвинение

Двум судимым жителям Костромы предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчины 45 и 24 лет полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Они заключены под стражу.

10 января сообщалось, что обвиняемых Дениса Герасимова и Вадима Белякова поместили в одиночные камеры. В СИЗО они ведут себя спокойно и не нарушают режим.

Преступление было совершено 4 января на улице Северной Правды в Костроме. Девочка играла около Дома культуры, где работала ее мать. Спустя некоторое время двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении. Сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

Герасимов ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию, Беляков был судим за кражу денег с банковского счета.