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Убивших пятилетнюю девочку в Костроме педофилов поместили в одиночные камеры

В Костроме сознавшихся в убийстве пятилетней девочки педофилов посадили в одиночные камеры

Фото: Shutterstock

В Костроме сознавшихся в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки 44-летнего Дениса Герасимова и его 24-летнего сообщника Вадима Белякова поместили в одиночные камеры. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в СИЗО задержанные ведут себя спокойно и не нарушают режим. С ними уже пообщался психолог. По его оценке, суицидальных настроений у мужчин нет. Других арестованных к ним не допускают.

Преступление было совершено 4 января на улице Северной Правды в Костроме. Пятилетняя девочка играла около Дома культуры, где работала ее мать. Спустя некоторое время двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении. Сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

Позже полицейские задержали Дениса Герасимова, который ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию, и его подельника Вадима Белякова, который также был судим, но за кражу денег с банковского счета. Они признались в совершении преступления. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

10 января сообщалось, что в соцсетях распространили видео, на котором российский заключенный от лица других сидельцев пообещал устроить расправу двум педофилам, убившим и изнасиловавшим пятилетнюю девочку в Костроме. Мужчина заявил, что в какой бы лагерь ни попали убийцы, им будет «больно и печально».

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Елизавета Новикова
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Убивших пятилетнюю девочку в Костроме педофилов поместили в одиночные камеры
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