В Белоруссии два человека погибли при падении легкомоторного самолета

СК Белоруссии: в республике два пилота погибли при падении легкомоторного самолета

В Белоруссии два пилота погибли при крушении легкомоторного самолета во время прогулочного полета. Эту информацию опубликовал Следственный комитет (СК) республики в своем официальном Telegram-канале.

«По предварительным данным, сегодня два пилота легкомоторного самолета осуществляли прогулочные полеты над Слонимом (Гродненская область). Вечером, пролетая над Слонимским районом, самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте», — пишет СК Белоруссии.

В сообщении также говорится, что на данный момент следователи Гродненского областного аппарата СК с привлечением передвижной криминалистической лаборатории работают на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются, заявили в ведомстве.

В августе этого года в Коми около города Ухта упал частный легкомоторный самолет Cessna. Сообщается, что на борту находились три человека и все они погибли во время крушения. «Легкомоторный самолет взлетел из Ухты, совершил посадку в 400 метрах от аэропорта. К сожалению, были полные баки, и самолет загорелся», — поделился подробностями произошедшего глава Республики Коми Владимир Уйба .