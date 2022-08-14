Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии два человека погибли при падении легкомоторного самолета

СК Белоруссии: в республике два пилота погибли при падении легкомоторного самолета

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Белоруссии два пилота погибли при крушении легкомоторного самолета во время прогулочного полета. Эту информацию опубликовал Следственный комитет (СК) республики в своем официальном Telegram-канале.

«По предварительным данным, сегодня два пилота легкомоторного самолета осуществляли прогулочные полеты над Слонимом (Гродненская область). Вечером, пролетая над Слонимским районом, самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте», — пишет СК Белоруссии.

В сообщении также говорится, что на данный момент следователи Гродненского областного аппарата СК с привлечением передвижной криминалистической лаборатории работают на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются, заявили в ведомстве.

В августе этого года в Коми около города Ухта упал частный легкомоторный самолет Cessna. Сообщается, что на борту находились три человека и все они погибли во время крушения. «Легкомоторный самолет взлетел из Ухты, совершил посадку в 400 метрах от аэропорта. К сожалению, были полные баки, и самолет загорелся», — поделился подробностями произошедшего глава Республики Коми Владимир Уйба .

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Киссинджер заявил о находящихся на грани войны с Россией и Китаем США
Хакер рассказал о полученной при взломе сайта Lockheed Martin информации
В Белоруссии два человека погибли при падении легкомоторного самолета
Названы самые популярные профессии москвичей
В Швейцарии заявили об утрате нейтрального статуса страны
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Дацик отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Байден прокомментировал нападение на писателя Рушди
В США объяснили превосходство российской артиллерии на Украине
Эстония объяснила выход из формата «16+1»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.