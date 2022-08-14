В НАТО призвали США ускорить поставки вооружений

WP: страны восточного фланга НАТО просят ускорить поставки оружия для сдерживания России

Страны восточного фланга НАТО заявили о необходимости расширения американского военного присутствия в регионе. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как отмечает издание, в настоящее время около 100 тысяч американских военнослужащих дислоцированы по всей Европе. Вместе с тем, «более уязвимые» союзники США считают это число недостаточным. Так, страны Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство, чтобы ускорить поставки им вооружений.

В частности, в просьбе речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS, ударных беспилотниках Reapers, контрбатарейных радарах. Как отметил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм, данные вооружения потребуются для сдерживания России. Автор материала напомнил, что в последние месяцы многие из стран региона поставляли Украине вооружения из своих собственных запасов. В разговоре с WP неназванный представитель Пентагона признал, что западным странам в какой-то момент необходимо будет восполнить этот военный потенциал. Однако сколько времени на это потребуется, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США решили направить в Польшу истребители пятого поколения Boeing F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО и сдерживания России. Также Варшава решила купить у Вашингтона 116 списанных танков Abrams взамен отданных Киеву российских Т-72. Первые поставки должны состояться в начале следующего года.