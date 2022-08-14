Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи из-за недомогания пассажира

Летевший из Москвы самолет совершил вынужденную посадку в Сочи из-за недомогания пассажира

Экипаж самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего по маршруту Москва — Анталья, принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за недомогания пассажира. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщает ТАСС.

По информации агентства, во время полета у пассажира 1972 года рождения резко ухудшилось состояние здоровья. В авиагавани Сочи ему была оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию в медучреждение города.

Уточняется, что в 08:40 борт вылетел в аэропорт назначения в Турцию.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Piper совершил вынужденную посадку на пляж в районе Кронштадта после отказа двигателя. Инцидент на пляже Финского залива произошел 4 августа около 17 часов. На борту воздушного судна находился пилот. В результате происшествия никто не пострадал.