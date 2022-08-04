Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива

Легкомоторный самолет Piper c неисправным двигателем вынужденно сел на пляже в Кронштадте

Легкомоторный самолет Piper совершил вынужденную посадку на пляж в районе Кронштадта после отказа двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент на пляже Финского залива произошел 4 августа около 17 часов. На борту воздушного судна находился пилот. В результате происшествия никто не пострадал.

По факту произошедшего Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. В случае наличия оснований будут приняты необходимые меры, отметили в пресс-службе.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Коми. В результате происшествия пилот получил ушибы.