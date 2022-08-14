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Саудовский принц вложил сотни миллионов долларов в российские компании

Саудовский принц Аль-Валид бен Талал инвестировал более $500 млн в российские компании

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной 2022 года инвестировала более 500 миллионов долларов США в российские компании «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фирмы.

Согласно сообщению, Kingdom Holding в феврале вложила 1,37 миллиарда саудовских риялов (365 миллионов долларов) в американские депозитарные расписки «Газпрома» и почти 196 миллионов риялов (52 миллиона долларов) в глобальные депозитарные расписки «Роснефти». Также компания инвестировала почти более четырех сотен миллионов риялов (109 миллионов долларов) в американские депозитарные расписки «Лукойла» в период с февраля по март.

Ранее сообщалось, что немецкий энергетический гигант E.ON списал сотни миллионов евро в связи с переоценкой своей доли в операторе газопровода «Северный поток». «В условиях возросшей неопределенности оценка инвестиций по состоянию на 30 июня 2022 года снижена примерно на 700 миллионов евро по сравнению с 31 декабря 2021 года», — говорится в отчетности компании.

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Марина Совина
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