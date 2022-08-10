Немецкий гигант списал сотни миллионов евро из-за «Северного потока»

Компания E.ON списала около 700 млн евро из-за переоценки доли в «Северном потоке»

Немецкий энергетический гигант E.ON списал сотни миллионов евро в связи с переоценкой своей доли в операторе газопровода «Северный поток», следует из отчетности компании за первое полугодие.

«В условиях возросшей неопределенности оценка инвестиций по состоянию на 30 июня 2022 года снижена примерно на 700 миллионов евро по сравнению с 31 декабря 2021 года», — сказано в документе.

E.ON — одна из крупнейших энергетических компаний Европы, в проекте ей принадлежит доля в 15,5 процента.

Предприятие в своей отчетности также указало на негативные экономические последствия военных действий, особенно отметив влияние на энергетический сектор. Возросшие цены на энергоносители сказываются на бизнесе компании, отметили в E.ON.

В документе напоминается также, что прокачка по «Северному потоку» была снижена «Газпромом» с июня, ее объемы были доведены до 20 процентов мощности. «Неясно, сколько газа Россия будет прокачивать по трубопроводу в долгосрочной перспективе», — отмечается в отчетности.

Сама российская компания объясняет снижение объемов экспорта проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия. В Евросоюзе, в свою очередь, таковых ограничений не увидели.

«Северный поток» — основной маршрут для поставок российского газа в Европу. В прошлом году на него пришлось более трети поставок, а пиковая мощность составляла примерно 167 миллионов кубометров в день.