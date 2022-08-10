Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Немецкий гигант списал сотни миллионов евро из-за «Северного потока»

Компания E.ON списала около 700 млн евро из-за переоценки доли в «Северном потоке»

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Немецкий энергетический гигант E.ON списал сотни миллионов евро в связи с переоценкой своей доли в операторе газопровода «Северный поток», следует из отчетности компании за первое полугодие.

«В условиях возросшей неопределенности оценка инвестиций по состоянию на 30 июня 2022 года снижена примерно на 700 миллионов евро по сравнению с 31 декабря 2021 года», — сказано в документе.

E.ON — одна из крупнейших энергетических компаний Европы, в проекте ей принадлежит доля в 15,5 процента.

Предприятие в своей отчетности также указало на негативные экономические последствия военных действий, особенно отметив влияние на энергетический сектор. Возросшие цены на энергоносители сказываются на бизнесе компании, отметили в E.ON.

В документе напоминается также, что прокачка по «Северному потоку» была снижена «Газпромом» с июня, ее объемы были доведены до 20 процентов мощности. «Неясно, сколько газа Россия будет прокачивать по трубопроводу в долгосрочной перспективе», — отмечается в отчетности.

Сама российская компания объясняет снижение объемов экспорта проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия. В Евросоюзе, в свою очередь, таковых ограничений не увидели.

«Северный поток» — основной маршрут для поставок российского газа в Европу. В прошлом году на него пришлось более трети поставок, а пиковая мощность составляла примерно 167 миллионов кубометров в день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Горловке рассказали о сильном бое в Зайцево
Тодоренко раскрыла подробности родов в присутствии мужа и сына
В России одиннадцатилетний подросток поджег школу
Названы необычные способы разнообразить пляжный отдых на Мальдивах
Аксенов рассказал об ущербе от взрывов в поселке в Крыму
В России китайских дилерских центров стало в полтора раза больше российских
Впервые обнаружен газовый диск вокруг гигантской планеты
ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост под Херсоном
МЧС предупредило отдыхающих в подмосковных лесах об опасности
Немецкий гигант списал сотни миллионов евро из-за «Северного потока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.