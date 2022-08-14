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Число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось до двух

Минздрав Армении сообщил о втором погибшем при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Число погибших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване увеличилось до двух. Об этом сообщил Минздрав Армении, передает ТАСС.

Глава МЧС Армении Армен Памбухчян сообщил, что тело обнаружили спасатели, погибшей оказалась женщина, передает «Интерфакс».

Памбухчян добавил, что на месте ведутся поисково-спасательные работы. На данный момент поступило около 20 сообщений о пропавших без вести.

В МЧС Армении сообщили, что число пострадавших составляет 57 человек, из них 36 находятся в состоянии средней тяжести. В министерстве уточнили, что 40 пострадавших получают стационарное лечение, еще 15 выписаны.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел ранее 14 августа. По предварительной причине, он случился на складе пиротехники и спровоцировал пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди.

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Майя Гавашели
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