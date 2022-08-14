При взрыве в торговом центре в Ереване погиб человек

При взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване погиб человек, еще 20 пострадали

В Ереване при взрыве в торговом центре «Сурмалу» погиб один человек.

В МЧС Армении также сообщили о 20 пострадавших, пишет РИА Новости. Перед этим глава службы скорой помощи Армении Тагуи Степанян заявила, что в больницы Еревана доставлены семь пострадавших.

В посольстве России в Армении сообщили, что проверяют, есть ли среди пострадавших россияне, передает ТАСС.

Взрыв попал на видео

На кадрах видно, что в воздух поднимаются клубы дыма. На фоне слышны крики людей.

На большой территории произошло сильное задымление. Жители ближайших домов закрыли из-за этого окна в домах.

По словам очевидца Григория Степаняна, после первого взрыва поднялся клубок дыма, а затем на протяжении 30 минут были слышны мелкие взрывы. Мужчина отметил, что они изредка возникают и сейчас.

Предварительная причина — взрыв на складе пиротехники

Как сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян, по предварительным данным, возник пожар на складе взрывчатых веществ, после чего произошел взрыв. На месте работают спасатели.

Фото: NEWS AM / Youtube

При этом, по данным «Интерфакс», речь идет о двух мощных взрывах на складе пиротехники в ТЦ.

Здание ТЦ обрушилось — под завалами могут быть люди

Как сообщили ТАСС в мэрии Еревана, на месте ведутся спасательные работы.

О том, что после взрыва под завалами могут оставаться люди, рассказал очевидец происшествия.

Люди, стоявшие у здания, оказались под завалами после его обрушения. Сколько там человек, сказать сложно Очевидец взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Находящиеся на месте прохожие пытаются помочь тем, кто пострадал или оказался под завалами, передает корреспондент Sputnik Armenia.