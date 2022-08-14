Один человек погиб при взрыве в торговом центре в Ереване

МЧС заявило об одном погибшем и 20 раненых при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

При взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване погиб один человек, еще 20 ранены. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС.

По словам корреспондента издания, люди помогают вывозить пострадавших в результате взрыва. Раненых отправляют в больницу на машинах скорой помощи и попутках.

Уточняется, что под завалами также могут находится пострадавшие, есть потерявшие сознание.

О взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване стало известно ранее 14 августа. На месте работают отряды пожарных спасателей, на данный момент туда направлено шесть расчетов. Также сообщается, что в помещении горят фейерверки.

Причина взрыва пока неизвестна.