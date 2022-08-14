Появились подробности о пострадавших при взрыве в торговом центре в Ереване

Семеро пострадавших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване доставлены в больницы

В больницы Еревана доставлены семь пострадавших при взрыве в торговом центре «Сурмалу». Об этом сообщила глава службы скорой помощи Армении Тагуи Степанян, передает ТАСС.

Степанян отметила, что ситуация по пострадавшим будет обновляться.

«Это неполная картина, она меняется каждую секунду», — пояснила она.

О взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване стало известно ранее 14 августа. На месте работают отряды пожарных спасателей, на данный момент туда направлено шесть расчетов. Также сообщается, что в помещении горят фейерверки. Причина взрыва пока неизвестна.