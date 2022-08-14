Появились подробности о пострадавших при взрыве в торговом центре в Ереване
Семеро пострадавших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване доставлены в больницы
В больницы Еревана доставлены семь пострадавших при взрыве в торговом центре «Сурмалу». Об этом сообщила глава службы скорой помощи Армении Тагуи Степанян, передает ТАСС.
Степанян отметила, что ситуация по пострадавшим будет обновляться.
«Это неполная картина, она меняется каждую секунду», — пояснила она.
О взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване стало известно ранее 14 августа. На месте работают отряды пожарных спасателей, на данный момент туда направлено шесть расчетов. Также сообщается, что в помещении горят фейерверки. Причина взрыва пока неизвестна.