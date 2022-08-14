Появилось видео с места мощного взрыва в торговом центре Еревана

«Sputnik Армения» опубликовал видео с места взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване

Опубликованы кадры с места мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Sputnik Армения».

Уточняется, что на место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов. По словам пользователей соцсетей, идет детонация фейерверков.

О взрыве в торговом центре стало известно в воскресенье, 14 августа. По данным МЧС Армении, есть пострадавшие, однако их число не называется.