В торговом центре Еревана произошел взрыв

МЧС Армении: в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв

В торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, на месте происшествия есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МЧС.

Пресс-секретарь ведомства Айк Костанян рассказал, что на месте уже работают отряды пожарных спасателей.

Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», опубликовавший кадры с места событий, отмечает, что горят фейерверки.

9 июля стало стало известно, что несколько сотен человек эвакуировали из торгового центра «Речной» на севере Москвы после сообщения о минировании. До этого, в мае неизвестный сообщал о якобы угрозе взрыва башни «Империя» в «Москва-Сити». Тогда же по этой причине эвакуировали гостиницу Holiday Inn в центре столицы.