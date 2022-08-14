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В торговом центре Еревана произошел взрыв

МЧС Армении: в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв

Фото: Shutterstock

В торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, на месте происшествия есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МЧС.

Пресс-секретарь ведомства Айк Костанян рассказал, что на месте уже работают отряды пожарных спасателей.

Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», опубликовавший кадры с места событий, отмечает, что горят фейерверки.

9 июля стало стало известно, что несколько сотен человек эвакуировали из торгового центра «Речной» на севере Москвы после сообщения о минировании. До этого, в мае неизвестный сообщал о якобы угрозе взрыва башни «Империя» в «Москва-Сити». Тогда же по этой причине эвакуировали гостиницу Holiday Inn в центре столицы.

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Алевтина Запольская
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