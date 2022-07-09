Сотни человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за сообщения о «минировании»

ТАСС: сотни человек эвакуировали из ТЦ Речной в Москве из-за сообщения о «минировании»

Несколько сотен человек эвакуировали из торгового центра Речной на севере Москвы после сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ Речной. В настоящее время из здания эвакуированы несколько сотен человек», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что на месте происшествия в настоящее время работают полицейские и кинологи.

В начале июня сообщалось, что здание правительства Забайкальского края в Чите эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании. В конце мая неизвестный также сообщил о якобы угрозе взрыва башни «Империя» в «Москве-Сити». До этого по той же причине эвакуировали гостиницу Holiday Inn в центре Москвы.

