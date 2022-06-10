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Здание правительства эвакуировали в регионе России из-за сообщения о минировании

ТАСС: здание правительства Забайкалья в Чите эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сотрудники полиции эвакуировали здание правительства Забайкальского края в Чите, а также несколько других административных зданий из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение о минировании нескольких административных зданий», — рассказал собеседник агентства.

По его информации, были эвакуированы здания администрации Черновского, Ингодинского районов Читы.

В апреле сообщалось о «минировании» Законодательной Думы Хабаровского края. В конце мая неизвестный также сообщил о якобы угрозе взрыва башни «Империя» в «Москве-Сити». До этогопо той же причине эвакуировали гостиницу Holiday Inn в центре Москвы.

Регулярно поступают сообщения о якобы минировании российских школ. Так, в Хабаровске с начала года учеников и работников всех школ эвакуировали уже 19 раз. До этого электронные письма с угрозами присылали в вузы, мэрию, аэропорт, лечебные учреждения, а также торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

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Марина Совина
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