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Неизвестный сообщил о минировании «Москвы-Сити»

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в башне «Империя» в «Москве-Сити»

Фото: Киселев Сергей / Globallookpress.com

В администрацию башни «Империя» в «Москве-Сити» поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Об этом пишет ТАСС.

Неизвестный сообщил, что в здании находится взрывное устройство.

«В администрацию башни "Империя" в "Москва-Сити" на Пресненской набережной поступило анонимное сообщение о минировании, эвакуация персонала и посетителей пока не проводится"», — говорится в сообщении.

По данным источника агентства, в настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, они обследуют здание.

Ранее сообщалось, что гостиницу Holiday Inn в центре Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании. Из здания вышли 106 человек.

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Варвара Кошечкина
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