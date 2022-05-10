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Гостиницу в центре Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании

ТАСС: гостиницу Holiday Inn в центре Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Гостиницу Holiday Inn в центре Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Неизвестный сообщил о минировании гостиницы Holiday Inn на Симоновском валу, 2», — рассказал собеседник агентства.

По информации агентства, из здания выведено 106 человек.

Уточняется, что в настоящее время здание гостиницы проверяют кинологи на наличие взрывных устройств.

Ранее стало известно, что неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России в Москве. Людей в срочном порядке вывели из здания для проверки информации. Всего было эвакуировано около ста человек.

В России начиная с 2019 года наблюдается волна сообщений о «минировании» разных объектов, в том числе зданий госорганов, школ, больниц, торговых центров, аэропортов и вокзалов.

В основном эти письма отправляются анонимными лицами. ФСБ России ранее сообщала, что такие сообщения приходят из заграницы. Уже известно о блокировке нескольких иностранных порталов, с которых отправлялись подобные письма.

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Марина Совина
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