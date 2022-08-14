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Очевидец рассказал о взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване

Очевидец Степанян сообщил, что в ТЦ «Сурмалу» в Ереване до сих пор слышны взрывы

Кадр: NEWS AM / Youtube

Очевидец взрыва в торговом центре (ТЦ) «Сурмалу» в Ереване Григорий Степанян в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что мелкие взрывы слышны до сих пор.

«Прогремел взрыв и поднялся клубок дыма. После него на протяжении 30 минут и иногда даже сейчас слышны мелкие взрывы. Так как я знал, что это за здание, где произошел взрыв, легко было предположить, что случилось. Я думаю, что это взорвалась пиротехника», — сообщил Степанян.

Также очевидец рассказал, что первые машины пожарных прибыли на место уже спустя пять минут после первого взрыва.

О взрыве в торговом центре стало известно днем в воскресенье, 14 августа. По данным МЧС Армении, один человек погиб, еще 20 ранены. Уточняется, что под завалами также могут находится пострадавшие.

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Алена Шевченко
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