Неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в Иерусалиме

При обстреле автобуса около Стены Плача в Иерусалиме пострадали 7 человек

Неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в районе старого города Иерусалима. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на официальные лица.

По информации СМИ, двое нападавших дождались прибытия автобуса и открыли огонь, пока пассажиры садились. Водитель заявил, что хотел уехать, однако не мог этого сделать, так как пассажиры помогали сесть в автобус женщине в инвалидной коляске.

В результате произошедшего 7 человек пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Все раненые были доставлены в больницы Иерусалима.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». Однако уже 7 августа стороны заключили перемирие.