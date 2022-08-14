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Неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в Иерусалиме

При обстреле автобуса около Стены Плача в Иерусалиме пострадали 7 человек

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в районе старого города Иерусалима. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на официальные лица.

По информации СМИ, двое нападавших дождались прибытия автобуса и открыли огонь, пока пассажиры садились. Водитель заявил, что хотел уехать, однако не мог этого сделать, так как пассажиры помогали сесть в автобус женщине в инвалидной коляске.

В результате произошедшего 7 человек пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Все раненые были доставлены в больницы Иерусалима.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». Однако уже 7 августа стороны заключили перемирие.

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Марина Совина
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